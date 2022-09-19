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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха прокомментировал решение Сазонова выступать за сборную Грузии

 
19 Сентября 2022 • 17:47 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха отреагировал на решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой. Значит, не все до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку», — цитирует слова Хомухи «Чемпионат».

Специалист отметил, что не очень правильно, когда человек дает обещания, а потом их не выполняет.

Ранее наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что все футболисты прибыли на сбор вовремя, а Сазонов лишь сегодня сообщил, что не приедет.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Калуга Дмитрий Хомуха Молодёжная сборная Грузии Молодёжная сборная России Саба Сазонов
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