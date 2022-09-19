Хомуха прокомментировал решение Сазонова выступать за сборную Грузии

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха отреагировал на решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой. Значит, не все до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку», — цитирует слова Хомухи «Чемпионат».

Специалист отметил, что не очень правильно, когда человек дает обещания, а потом их не выполняет.

Ранее наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что все футболисты прибыли на сбор вовремя, а Сазонов лишь сегодня сообщил, что не приедет.