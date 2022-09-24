Агент: Тюкавин максимально выложился в матчах за молодёжную сборную России

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре футболиста за молодёжную сборную России.

«Костя нормально отыграл обе игры. Наверное, знал, что выйдет по тайму. Поэтому выложился максимально. Его дело выходить на поле и забивать. Он командный игрок», — цитирует слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что футболист перезагрузился и снова готов к чемпионату, нет никаких сомнений в том, что Тюкавин претендует на место в основной сборной.

Отметим, молодежная сборная России одержала победу в товарищеском матче над сборной Казахстаном (2:1), 20-летний Тюкавин оформил в этой встрече дубль.