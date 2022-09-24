Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Тюкавин максимально выложился в матчах за молодёжную сборную России

 
24 Сентября 2022 • 17:18 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре футболиста за молодёжную сборную России.

«Костя нормально отыграл обе игры. Наверное, знал, что выйдет по тайму. Поэтому выложился максимально. Его дело выходить на поле и забивать. Он командный игрок», — цитирует слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что футболист перезагрузился и снова готов к чемпионату, нет никаких сомнений в том, что Тюкавин претендует на место в основной сборной.

Отметим, молодежная сборная России одержала победу в товарищеском матче над сборной Казахстаном (2:1), 20-летний Тюкавин оформил в этой встрече дубль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Молодёжная сборная России Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
18:38 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Уровень чемпионата Андорры близок к Первой российской лиге»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Санта-Колома» возобновила переговоры с Башкировым
17:54 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: У Промеса не видно никаких навыков диджея видео
17:34 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: В матче с молодёжной сборной Казахстана не хватало свежести
17:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тюкавин максимально выложился в матчах за молодёжную сборную России
17:13 · Россия. Премьер-лига
​РФС работает над бронью от мобилизации для футболистов
17:06 · Россия. Первая лига
Йевтич: Верю, что «Рубин» уже не сдаст те позиции, которые сейчас занимает
16:53 · Россия. Первая лига
Йевтич — о восстановлении: «Уже хожу, всё идёт по плану»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев рассказал, почему отказал «Спартаку» и ЦСКА
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Осинькин отреагировал на попадание двух игроков «Крыльев Советов» в основу сборной России
16:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Синьков: Думаю, Миладинович не будет приостанавливать контракт с «Сочи»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича рассказал о возможном уходе игрока из «Сочи»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Миладиновича высказался о ситуации игрока в «Сочи»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Ломаев: «Для меня «Ростов» и «Химки» - самые интересные команды в РПЛ»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Егор Пруцев заявил, что ему приятно приезжать в Россию
Все новости
Рекомендуем