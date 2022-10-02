Смолов – в основе «Динамо» на матч с «Ахматом»

В воскресенье вечером «Динамо» проведёт матч 11-го тура чемпионата России против «Ахмата». Наставник московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Шунин, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамалё, Смолов, Грулёв.

Как видим, с первых минут в линии атаки «Динамо» выйдет Фёдор Смолов. А вот Константин Тюкавин начнёт поединок на скамейке для запасных.

Стартовый свисток футболисты «Ахмата» и «Динамо» услышат в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.