Ташуева должны представить в качестве тренера «Ахмата» уже в четверг

Мы уже сообщали о том, что грозненский «Ахмат» готовится начать сотрудничество с новым тренером, им станет Сергей Ташуев. Опытный наставник в ходе своей карьеры проработал в двух десятках клубов, но «Ахмата» среди них не было. Последним клубом Таушева был белорусский «Шахтёр» из Солигорска.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Ташуев подпишет контракт 22 сентября и в тот же день будет представлен в качестве главного тренера команды. Свой следующий матч в чемпионате России в рамках одиннадцатого тура «Ахмат» должен провести второго октября против московского «Динамо».