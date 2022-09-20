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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуева должны представить в качестве тренера «Ахмата» уже в четверг

 
20 Сентября 2022 • 23:48 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Мы уже сообщали о том, что грозненский «Ахмат» готовится начать сотрудничество с новым тренером, им станет Сергей Ташуев. Опытный наставник в ходе своей карьеры проработал в двух десятках клубов, но «Ахмата» среди них не было. Последним клубом Таушева был белорусский «Шахтёр» из Солигорска.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Ташуев подпишет контракт 22 сентября и в тот же день будет представлен в качестве главного тренера команды. Свой следующий матч в чемпионате России в рамках одиннадцатого тура «Ахмат» должен провести второго октября против московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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