Маурисио включил Черчесова в тройку любимых тренеров

Бывший полузащитник «Терека» (ныне «Ахмата») и «Зенита» Маурисио вспомнил времена выступлений под руководством Станислава Черчесова.

Игрок включил экс-наставника национальной команды России в тройку лучших тренеров в своей карьере. «Вторыми я бы поставил сразу двоих — Черчесова и Виллаша-Боаша. Оба мне многое дали, но это два полярно разных человека. Черчесов — «плохой парень». Очень строгий и серьезный. У Черчесова лишнего себе не позволишь. Чуть улыбнешься, и он сразу: «Тихо. Работаем», – вспомнил бразилец в интервью Sport24.

Отметим, что лучшим тренером в игровой карьере футболист «Родины» назвал Рашида Рахимова.

В Грозном хавбек провел пять лет, перейдя позже в петербургский «Зенит». С Андре Виллаш-Боашем Маурисио работал вторую половину сезона 2015/2016.

