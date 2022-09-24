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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «А кто такой Захарян, чтобы для него ФИФА делала исключение?»

 
24 Сентября 2022 • 02:17 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Почетный председатель Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что ФИФА не станет делать исключения для Арсена Захаряна, если ему вздумается поиграть за армянскую сборную.

Талантливый полузащитник московского «Динамо» уже провел четыре матча в составе российской сборной, но в свете событий 2022 года сейчас он сомневается, что скоро сможет вернуться на международные турниры с российской командой.

А с Арменией есть шансы поиграть в Лиге Наций и отборах к крупным турнирам - а там, чем черт не шутит, может, даже попасть куда-нибудь, как удалось попасть на ЧЕ-2004 латышам.

- ФИФА никакое исключение делать не будет. Кто такой Захарян, чтобы ФИФА делала для него исключение? Они даже для Месси исключений не делают, для других тем более. Так что все это глупые и бессмысленные разговоры, - заявил Колосков в интервью «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Армении Арсен Захарян
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