Олейников рассказал о стиле нового тренера «Ахмата» Ташуева

Хавбек грозенского «Ахмата» Иван Олейников рассказал о стиле нового наставника клуба Российской премьер-лиги Сергея Ташуева.

«Мне нравится тот стиль, который он прививает, атакующий и доминантный футбол, с надежной обороной, с постоянным прессингом соперника», – рассказал молодой футболист пресс-службе клуба. Напомним, что Олейников уже знаком со специалистом по работе в «Чайке». В связи с этим, одноклубники спрашивали Ивана о новом тренере.

Также футболист рассказал о переходе с уровня второй лиги. По его словам, в РПЛ нужно быстрее работать с мячом, а уровень игроков не позволяет допускать ошибки, которые не были критичными на уровень ниже.

Олейников стал футболистом «Ахмата» этим летом. На его счету десять матчей в элитном дивизионе и три результативных передачи.

