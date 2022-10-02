Йоканович: «Нам не нужно искать каких-то оправданий, всё зависит от нас»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- По поводу перелета. Вы прилетели буквально сейчас, четыре часа летели и сейчас, словно с корабля на балл. Насколько в этой ситуации сложно подготовить футболистов, прежде всего, физически.

- На самом деле, это не в первый раз для меня. Я считаю, что в таких ситуациях были и мои игроки. Также хочу отметить, что нам не нужно искать каких-то оправданий, всё зависит от нас. Я считаю, что эта ситуация абсолютно никак не повлияет на ход матча.