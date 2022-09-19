Рыжиков покинул «Ахмат»

Алексей Сафонов, агент Сергея Рыжикова, поделился информацией об уходе своего клиента из «Ахмата».

«Они все ушли вместе с главным тренером, поблагодарили команду за работу и разошлись», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, Рыжиков пополнил тренерский штаб Андрея Талалаева в июне текущего года. Сам Талалаев был уволен с поста наставника «Ахмата» после поражения в матче 9-го тура Российской премьер-лиги от «Пари НН» (1:3). Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Юрий Нагайцев.

Грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после десяти встреч.