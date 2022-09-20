Лаксальт рассказал, готов ли он перейти в «Зенит» или «Спартак»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил вероятность своего перехода в «Зенит» или «Спартак».

Уругвайский футболист признался, что в данный момент сконцентрирован только на выступлениях за «бело-голубых» и не думает даже о возвращении в «Милан», за который выступал ранее.

«Я хочу выиграть трофей с «Динамо». У меня ещё два года контракта», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

Лаксальт перешёл в «Динамо» летом прошлого года из «Милана» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе московской команды четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.