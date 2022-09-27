Талалаев отказался комментировать назначение Ташуева в «Ахмат»

Экс-наставник «Ахмата» Андрей Талалаев поделился информацией о том, чем он сейчас занимается.

«Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей», — заявил Талалаев «РБ Спорту».

Тренер отметил, что получает удовольствие от просмотра игр своей бывшей команды. При этом он отказался комментировать назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера «Ахмата».

После десяти туров грозненский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. В предстоящем туре «Ахмат» сыграет с «Динамо» 2 октября.