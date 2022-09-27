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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев отказался комментировать назначение Ташуева в «Ахмат»

27 Сентября 2022 • 16:36 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Экс-наставник «Ахмата» Андрей Талалаев поделился информацией о том, чем он сейчас занимается.

«Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей», — заявил Талалаев «РБ Спорту».

Тренер отметил, что получает удовольствие от просмотра игр своей бывшей команды. При этом он отказался комментировать назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера «Ахмата».  

После десяти туров грозненский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. В предстоящем туре «Ахмат» сыграет с «Динамо» 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Андрей Талалаев Ахмат
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