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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Маричаля: «Николас только приехал. Как он может уехать?»

 
23 Сентября 2022 • 09:08 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Себастьян Таборда, представитель нового полузащитника столичного «Динамо» Николаса Маричаля, оценил шансы клиента приостановить действие соглашения.

«Николас только приехал. Как он может уехать? Где вы видели, чтобы подобное происходило, когда игрок только узнает одноклубников. Мне такой вопрос кажется неуместным, я не понимаю», — заявил агент уругвайца в интервью «РБ Спорт». Таким образом, агент подтвердил намерение футболиста продолжить выступления в Москве.

Напомним, что Маричаль стал игроком московского коллектива летом, перейдя из местного «Насионаля». Николас уже провёл в рамках Российской премьер-лиги три матча.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Николас Маричаль Себастьян Таборда
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