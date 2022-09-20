Карпин отреагировал на решение Сазонова выступать за сборную Грузии

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Мы упустили такого игрока? Он восемь игр за «Динамо» сыграл. Сперцяна упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрет что ли? Нет», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Специалист отметил, что мы вряд ли бы выиграли чемпионат мира с этим игроком, хотя он и является очень сильным.

Напомним, 20-летний Сазонов имел двойное гражданство: России и Грузии, футболист получил приглашение от молодежной сборной Грузии и принял решение выступать за нее.