Уилкшир сомневается в том, что выступления за «Арис» помогут Кокорину вернуться в сборную России

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил перспективы экс-партнёра по московской команде Александра Кокорина в «Арисе».

Напомним, 31-летний форвард перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» минувшим летом на правах годичной аренды.

Австралиец усомнился в том, что Кокорин сумеет вернуться в состав национальной сборной России, однако признал, что ничего исключать нельзя.

«Безусловно, это лига, где он сможет проявить себя и вновь обрести уверенность силах. Возвращение в сборную России или «Фиорентину»? Отличный вызов, нужно пытаться, при этом не забывая, что на Кипре совсем другой уровень. Но когда ты падаешь на такой уровень, мне возвращение в сборную кажется маловероятным, но в футболе всё возможно», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.