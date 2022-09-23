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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян интересуется возможностью получить гражданство Армении

 
23 Сентября 2022 • 00:05 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Армянский источник сообщает о том, что вундеркинд московского «Динамо» Арсен Захарян, уже успевший поиграть за сборную России, сейчас рассматривает возможность получения гражданства Армении.

Как нетрудно догадаться, это позволит ему выступать на международном уровне, вопреки всем запретам, наложенным на российский футбол по политическим причинам. В окружении игрока надеются, что ФИФА сделает для него исключение и позволит сыграть за армянскую сборную даже несмотря на матчи в составе российской национальной команды.

О том, что Захарян может стать гражданином Армении, сообщает армянский журналист Храч Хачатрян.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
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