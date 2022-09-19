Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин считает, что на игру Захаряна сильно влияют его партнёры

 
19 Сентября 2022 • 14:16 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Известный комментатор Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По мнению журналиста, на игру Захаряна большое влияние оказывает его окружение, которое сильно изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

«Он играл в окружение с Шиманьски и Моро, а сейчас — совершенно новые партнёры и изменилась идеология динамовской игры. И Тюкавин в «Динамо» играет меньше», — рассказал Уткин в эфире шоу «Вечерний Уткин».

Напомним, минувшим летом активный интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», однако сделку не удалось оформить из-за технических сложностей, связанных с переводом денег.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Василий Уткин Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Сазонов решил играть не за Россию, а за Грузию
15:08 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Федун очень серьёзный, спокойный и скромный человек»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​В Первой лиге уже ждут «Локомотив»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Кобелев — о Сазонове: «Флаг ему в руки! Пусть играет за Грузию»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Я не согласен с тем, что чемпионство Карреры — это багаж Аленичева»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Самочувствие уже лучше»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев заявил, что «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Кырнац — о шутках про «Реал»: «Мне самому было смешно, были реально классные приколы»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Мевля может вернуться в лагерь «Спартака» раньше
14:26 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков покинул «Ахмат»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой – о «Локомотиве»: «Всякие Рангники пускают под откос поезд»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Уткин считает, что на игру Захаряна сильно влияют его партнёры
14:13 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили заявил, что руководство «Локомотива» зря решило взять пример со «Спартака»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «При Федуне было хорошо, организация в «Спартаке» была на отличном уровне»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Сазонов будет выступать за сборную Грузии
Все новости
Рекомендуем