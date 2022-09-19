Уткин считает, что на игру Захаряна сильно влияют его партнёры

Известный комментатор Василий Уткин высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По мнению журналиста, на игру Захаряна большое влияние оказывает его окружение, которое сильно изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

«Он играл в окружение с Шиманьски и Моро, а сейчас — совершенно новые партнёры и изменилась идеология динамовской игры. И Тюкавин в «Динамо» играет меньше», — рассказал Уткин в эфире шоу «Вечерний Уткин».

Напомним, минувшим летом активный интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», однако сделку не удалось оформить из-за технических сложностей, связанных с переводом денег.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.