Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о неудачах «бело-голубых».

- «Динамо» - прошлогодний бронзовый призер, после трети дистанции идет на восьмом месте в таблице. В чем причины?

- Последние игры настораживают. Команда начала сезон хорошо, но в последних матчах произошел провал. Надо смотреть тренировочный процесс. Все начинается с фундамента, а это оборона. Если вернуться в прошлый сезон, за пять матчей последних туров команда пропустила 15 мячей. Сейчас это повторяется. «Динамо» пропускает много. В этом я вижу основную причину.

- В атаке «бело-голубые» тоже не выглядят убедительно.

- Если спросить любого футболиста, который играет впереди, когда в обороне проблемы, в голове это сидит и влияет на атаку. Все взаимосвязано. Поэтому и в нападении команда играет не так, как в начале сезона, а с оглядкой на свои ворота.

- Что не получается у Йокановича, ведь если на старте сезона блеклую игру можно было списать на кадровые проблемы из-за отъезда легионеров, то теперь состав укомплектован?

- В атаке команда сейчас играет не так остро и результативно, как раньше. Но я это опять связываю с обороной. Не зря в последнем матче снова был поиск центральных защитников. Во вчерашнем матче пара центральных защитников было другая. Это началось с кубковой игры, когда в защите появились сразу три новых футболиста: на флангах и в центре. Пока поиски продолжаются.

- Поиск не слишком затянулся?

- Все мы хотим, чтобы это быстрее прошло, но ничего не сделаешь. Все через игры.

- Многие видят у команды такие проблемы, как отсутствие харизматичного лидера, настроя, куража. Вы тоже это замечаете?

- Да. Можно взять вчерашнюю встречу. Особенно это касается первого тайма. Я удивился, насколько беспомощно, без азарта играла команда. Я такого не припомню за последние два года. Первый тайм был ужасным. Команда за 45 минут только один раз пробила по воротам. Я не говорю о технических цифрах. Команда много ошибается. Я бы еще обратил внимание на один момент по вчерашнему матчу – насколько серьезным был настрой на эту встречу у «Ахмата». Он боролся, стелился в подкатах. У «Динамо» я этого не увидел. Не было такой самоотдачи, как раньше. Не было подкатов, когда шла борьба за мяч. «Бело-голубые» проиграли полностью. Во втором тайме было чуть получше, но все равно настроя я не чувствую. Так было и в предыдущем матче на Кубок, когда команда вела 2:0 и все проиграла за последние 15 минут. Меня это удивляет.

- Обратили внимание на то, что после забитых мячей игроки не бегут обниматься, а просто аплодируют друг другу. Может, сейчас нет коллектива?

- Все может быть, тем более, приобрели еще ряд футболистов. Вполне можно допустить и такое. Пока по последним трем матчам можно сказать, что нет коллектива и человека, который бы завел партнеров, напихал. Шунин пытается, но он слишком далеко. Вот в чем проблема. А в команде должны быть игроки в каждой линии, которые могут взять на себя ответственность и потребовать от других. Сейчас этого не видно. Какая-то полная апатия. Меня «Динамо» вчера в первом тайме просто удивило. Команда настолько играла безинициативно, без огонька. Как будто вышли выполнять какую-то черновую работу. Будто заставляют их в футбол играть.

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- Следующий матч у «Динамо» в гостях с ЦСКА. Есть ли перспективы набрать очки?

- Мне бы очень хотелось, чтобы произошел какой-то перелом. Подниматься после падения очень тяжело. Поэтому надеюсь, что «Динамо» проснется наконец. Такое ощущение было вчера, что гости проспали весь первый тайм. А разбудили их в перерыве. Второй тайм был получше, но все равно это не то «Динамо», которое было раньше. Пусть были проблемы в обороне, но команда в атаке играла агрессивно, полностью выкладывалась. Сейчас ведь очки просто так не даются. Иногда их и с кровью нужно набирать. В этом плане «Ахмат» вчера превзошел соперника.

- Нужны ли «Динамо» перемены на тренерском мостике, потому что уже заговорили об этом?

- Не надо быть посмешищем. Все-таки это «Динамо». Я бы не делал скоропалительных выводов и дал Йокановичу поработать. Но это палка о двух концах. Все хотят результат. Надо разобраться внутри. Там что-то не то происходит. А снять тренера – это самое простое. Вопрос в том, будет ли лучше или еще хуже. И опять кого приглашать.

Елена Григорьевская