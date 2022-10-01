В Федерации футбола Армении опровергли новость о переговорах с Талалаевым

Айк Карапетян, пресс-секретарь Федерации футбола Армении, отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев может возглавить национальную сборную страны.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Армении уже сделала предложение российскому специалисту, который пока взял время на раздумья.

«Наша федерация не связывалась с Андреем Талалаевым и не вела со специалистом никаких переговоров. Наши поиски продолжаются. Кандидатов много, но каких-то переговоров или официальных предложений нет», — цитирует Карапетяна Sport24.

Напомним, Талалаев был уволен из «Ахмата» по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3). Сой следующий матч грозненцы проведут завтра, 2 октября, против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.