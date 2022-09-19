Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов рассказал о ситуации с Сазоновым

 
19 Сентября 2022 • 15:44 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

Галактионов рассказал ТАСС, что все игроки молодежной сборной прибыли на сбор вовремя, кроме Сазонова, утром он сообщил менеджеру сборной о том, что не прибудет в расположение команды.

Специалист заявил, что не хочет обсуждать решение футболиста, но отметил, что не принимает такое поведение игрока по отношению к сборной России.

Ранее стало известно, что 20-летний защитник «бело-голубых» Сазонов принял решение выступать за  молодежную сборную Грузии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Молодёжная сборная Грузии Михаил Галактионов Молодёжная сборная России Саба Сазонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:48 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» назначат генерального директора на днях
16:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Соболеву нужно поговорить с психологом
16:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Сазонов выбрал сборную Грузии, потому что хочет играть в Европе
16:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не должно быть того, что сейчас происходит в «Локомотиве»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин выделил афишу матча Медиалиги «Наши парни» - «Козлы»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что суета помешала «Спартаку» обыграть «Локомотив» с более крупным счётом эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз не верит, что Сперцян сможет превзойти Мхитаряна
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» по делу победил «Локомотив»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся на поле
15:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о ситуации с Сазоновым
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Соболев высказался о том, что его считают нетехничным игроком
15:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци верит в то, что Каррера возглавит «Ювентус»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Караев: «Мы верили в победу над ЦСКА»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев посоветовал «Спартаку» искать спортивного директора на вокзалах
15:25 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев рассказал, почему решил приостановить карьеру
Все новости
Рекомендуем