Галактионов рассказал о ситуации с Сазоновым

Наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов отреагировал на решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

Галактионов рассказал ТАСС, что все игроки молодежной сборной прибыли на сбор вовремя, кроме Сазонова, утром он сообщил менеджеру сборной о том, что не прибудет в расположение команды.

Специалист заявил, что не хочет обсуждать решение футболиста, но отметил, что не принимает такое поведение игрока по отношению к сборной России.

Ранее стало известно, что 20-летний защитник «бело-голубых» Сазонов принял решение выступать за молодежную сборную Грузии.