Ташуев прокомментировал слухи о том, что он возглавит «Ахмат»

В последние дни имя известного специалиста Сергея Ташуева, который тренирует солигорский «Шахтер», увязывают с работой в грозненском «Ахмате», который остался без тренера после расставания с Андреем Талалаевым. Однако сам Ташуев пока не готов говорить о своей возможной новой работе.

- Я на контракте. Руководство решает. Не я решаю, - заявил Ташуев в эфире телеканала «Яснае ТВ».

Ташуев не выступал в футболе на профессиональном уровне, он сразу же стал тренером, начав карьеру на данном поприще в 1992 году в возрасте 33 лет. Дольше всего он работал с клубом «Салют-Энергия» - целых полтора года, с мая 2008 по декабрь 2009.