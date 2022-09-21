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Ташуев прокомментировал слухи о том, что он возглавит «Ахмат»

 
21 Сентября 2022 • 04:13 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

В последние дни имя известного специалиста Сергея Ташуева, который тренирует солигорский «Шахтер», увязывают с работой в грозненском «Ахмате», который остался без тренера после расставания с Андреем Талалаевым. Однако сам Ташуев пока не готов говорить о своей возможной новой работе.

- Я на контракте. Руководство решает. Не я решаю, - заявил Ташуев в эфире телеканала «Яснае ТВ».

Ташуев не выступал в футболе на профессиональном уровне, он сразу же стал тренером, начав карьеру на данном поприще в 1992 году в возрасте 33 лет. Дольше всего он работал с клубом «Салют-Энергия» - целых полтора года, с мая 2008 по декабрь 2009.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Солигорск Сергей Ташуев Ахмат
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Сегодня, 21 Сентября
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