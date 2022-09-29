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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Оренбургом»

29 Сентября 2022 • 07:07 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян высказался насчет поражения в матче групповой стадии Фонбет Кубка России против «Оренбурга». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки оренбургской команды.

«После удаления мы расслабились, потеряли концентрацию и подумали, что уже выиграли. Нас который раз соперник наказывает за потерю концентрации», - заявил полузащитник после завершения поединка.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Динамо Москва Оренбург
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АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
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