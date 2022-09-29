Захарян назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян высказался насчет поражения в матче групповой стадии Фонбет Кубка России против «Оренбурга». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались игроки оренбургской команды.

«После удаления мы расслабились, потеряли концентрацию и подумали, что уже выиграли. Нас который раз соперник наказывает за потерю концентрации», - заявил полузащитник после завершения поединка.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.