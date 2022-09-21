​Макарова дисквалифицировали за слова о билетах в цирк для арбитра

В России стали активно наказывать футболистов даже за слова, которые они говорят в подтрибунном помещении. На последнем заседании КДК РФС было принято решение о наказании для полузащитника «Динамо» Дениса Макарова. В подтрибунном помещении он сказал боковому рефери, что подарит ему билеты в цирк.

Макаров извинился за эту фразу, сославшись на эмоции, но КДК всё же наказал футболиста дисквалификацией на два матча Премьер-лиги. Половина этого наказания условная. Также Макаров выплатит 250 тысяч рублей штрафа.

Таким образом, Денис Макаров не поможет «Динамо» в ближайшем матче чемпионата против «Ахмата». Игра пройдёт 2 октября.