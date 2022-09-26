Новичок «Динамо» Майсторович назвал свой главный недостаток

Новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

Главным своим недостаток 17-летний серб считает неумение правильно коммуницировать с партнёрами по команде.

«Мне нужно научиться говорить с напарниками, не бояться высказывать претензии, советовать. А что касается сильных сторон, то я быстр, высоко прыгаю, у меня хороший пас, я не боюсь дуэлей», — приводит слова Майсторовича Metaratings.

В данный момент защитник выступает за молодёжную команду «Войводины», а к «бело-голубым» он присоединится только зимой.

В текущем сезоне Майсторович провёл один матч, не отметившись в нём результативными действиями.