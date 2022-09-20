«Ахмат» планировал усилить состав алжирцем Бензия

«Ахмат» летом планировал усилить состав алжирским атакующим футболистом Яссином Бензия.

По информации Metaratings.ru, игрок имел желание попробовать силы в российском первенстве, однако причины для срыва сделки не разглашаются. Сообщается, что грозненцы были готовы заплатить «Дижону» около 700 тысяч евро.

В прошлом сезоне за французский клуб алжирец провел 17 встреч, забив в них четыре гола. Самыми известными командами в его карьере были «Лион», чьим воспитанником является Бензия, а также «Лилль» и «Фенербахче». За сборную Алжира Яссин провёл четыре игры.

