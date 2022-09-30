Сулейманов — об Агаларове: «Конечно, он переживает из-за недостатка игровой практики»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о ситуации вокруг форварда «Ахмата» Гамида Агаларова.

Напомним, что Агаларов перешёл в грозненский клуб из «Уфы» минувшим летом. В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за свою новую команду девять матчей, отметившись в них одним забитым голом. В играх РПЛ футболист лишь раз вышел на поле в стартовом составе «Ахмата».

«Его много кто поддерживает. И, конечно, он переживает из-за недостатка игровой практики — особенно на фоне сумасшедшего прошлого сезона. Думаю, пережить трудный момент в карьере помогает близость к Дагестану — он иногда ездит туда, бывает с семьёй, это позволяет переключиться», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

Отметим, что Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого сезона, забив 19 голов в 29 проведённых встречах.