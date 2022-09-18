Лаксальт: Захарян усердно работает, ему всего 20 лет

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.

«Он молодой парень, который сфокусирован на «Динамо». Арсен проделывает тяжелую и важную работу и будет становиться только сильнее, ему всего 20 лет», — цитирует слова Лаксальта «Чемпионат».

Футболист отметил, что Захарян усердно работает на тренировках.

В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» хотел выкупить Захаряна у «Динамо», но трансфер не состоялся по техническим причинам.