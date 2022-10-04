Талалаев: «Получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо»

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о победе своей бывшей команды над столичным «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». Они играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном команда играет в тот же футбол», - поведал специалист в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что «Ахмат» отпраздновал победу над «Динамо» со счетом 2:1.

После 11 туров Российской премьер-лиги грозненская команда набрала 17 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.