Ташуев: «Динамо» - команда молодая, достаточно агрессивная, особенно в плане быстрых атак»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Насколько тяжелой будет игра?

- Матч стратегически важный, по таблице. Наш успех - одна ситуация, дальше не буду озвучивать. А так, в целом, соперник статусный с хорошим подбором футболистов во всех линиях. Команда молодая, достаточно агрессивная, особенно в плане быстрых атак. Мы всё это учитывали, провели аналитическую работу. Надеюсь, матч будет для болельщиков интересным, для нас - мы бьемся для того, чтобы выиграть матч.

- По сравнению с кубковой игрой с «Ростовом» у вас не так много изменений в стартовом составе. Говорит ли это о том, что футболисты успели восстановиться, или это вынужденный такой состав?

- Так сложилось. Я выше говорил, что в том матче у нас перед игрой появилась проблема с футболистом на разминке. Так сложилось, что у нас хороший медицинский штаб, который восстанавливает. Надеюсь, что все нормально будет.