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Радимов не стал осуждать Сазонова за решение выступать за Грузию

 
20 Сентября 2022 • 10:03 Комментировать (1)
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на решение воспитанника петербургского клуба Сабы Сазонова выступать за молодёжную сборную Грузии.

Радимов призвал не осуждать 20-летнего футболиста, который сделал осознанный выбор.

«Сазонов — человек взрослый. Может сам выбрать гражданство. Он сделал этот выбор, это его осознанное решение. Так складывается его судьба, он — её хозяин», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что с лета прошлого года защитник выступает в системе московского «Динамо». В текущем сезоне Сазонов провёл в составе «бело-голубых» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Владислав Радимов Молодёжная сборная Грузии Саба Сазонов
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Комментарии (1)
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rac531
20 Сентября 2022 в 10:16
Понятно, почему Радимов поддержал САЗОНОВА)
Он же петербуржец, то есть выпивоха, предатель, альфонс, живущий на подачки женщин)
К тому же за осуждение Сазонова не платят))))
То ли дело СПАРТАК!
Обгадил его - и получи тучный гонорар)
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