Радимов не стал осуждать Сазонова за решение выступать за Грузию

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на решение воспитанника петербургского клуба Сабы Сазонова выступать за молодёжную сборную Грузии.

Радимов призвал не осуждать 20-летнего футболиста, который сделал осознанный выбор.

«Сазонов — человек взрослый. Может сам выбрать гражданство. Он сделал этот выбор, это его осознанное решение. Так складывается его судьба, он — её хозяин», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что с лета прошлого года защитник выступает в системе московского «Динамо». В текущем сезоне Сазонов провёл в составе «бело-голубых» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.