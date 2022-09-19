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Кобелев — о Сазонове: «Флаг ему в руки! Пусть играет за Грузию»

 
19 Сентября 2022 • 14:58 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на информацию о том, что защитник Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии.

«Это его личный выбор. Мы ничего сделать не можем. Это большой спорт. Флаг ему в руки! Пусть играет за Грузию», — цитирует слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что человек сам принимает решение, которое в дальнейшем влияет на его жизнь, Сазонов сделал свой выбор.

В текущем сезоне 20-летний футболист московского «Динамо» принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

Отметим, что Сазонов получил вызов в молодежные сборные России и Грузии, но игрок выбрал второй вариант.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Молодёжная сборная Грузии Молодёжная сборная России Саба Сазонов
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