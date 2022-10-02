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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» повёл в матче с «Динамо»

02 Октября 2022 • 19:37 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

В воскресенье проходят заключительные матчи 11-го тура Премьер-лиги. В Грозном «Ахмат» играет против «Динамо». В середине первой половины встречи хозяева поля повели в счёте после красивой комбинации. Лечи Садулаев с левого края поля доставил мяч на голову Антона Швеца, который головой здорово пробил мимо Антона Шунина.

Команда Сергея Ташуева может победить в третьем матче кряду. На этот момент она опережает «Динамо» в турнирной таблице Премьер-лиге и с 17 очками настигает «Сочи» на шестом месте. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат
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