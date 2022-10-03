Никифоров не считает, что у «Динамо» кризис

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело гостевое поражение от грозненского «Ахмата», и оно стало для подопечных Славиши Йокановича уже третьим кряду. Ранее бело-голубые уступили «Сочи» и «Зениту», при том, что в первых восьми турах у «Динамо» вообще не было поражений.

Но бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной Юрий Никифоров не верит в то, что команда переживает кризис.

- Можно ли говорить о кризисе после трех поражений? Почему сразу кризис? На этот вопрос тяжело ответить. Есть удачные игры, а есть не очень. Футболисты-то в составе хорошие. Такая полоса бывает, может быть, она как раз сейчас и в «Динамо», - заявил Никифоров в эфире телеканала «Матч ТВ».