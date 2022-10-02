У Йокановича ещё есть кредит доверия от руководства «Динамо» - отставка пока не планируется

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело гостевое поражение от грозненского «Ахмата», и оно стало для подопечных Славиши Йокановича уже третьим кряду. Ранее бело-голубые уступили «Сочи» и «Зениту», при том, что в первых восьми турах у «Динамо» вообще не было поражений.

Тем не менее, отставка Славише Йокановичу пока что не светит, как сообщают наши источники, у него еще есть кредит доверия от руководства, и даже если «Динамо» проиграет еще и ЦСКА в следующем туре, Йокановича все равно не уволят. Матч с ЦСКА состоится восьмого октября.