Терюшков заявил, что не считает Сазонова предателем

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о решении Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное — России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов — не предатель», — приводит слова Терюшкова Sport 24.

Функционер отметил, у него всю жизнь было двойное гражданство. Теперь он просто будет считаться легионером в Российской премьер-лиге, но ничего страшного не произошло, добавил Терюшков.

Ранее стало известно, что защитник «Динамо» Сазонов отказался приезжать на сбор молодежной сборной России и поехал в расположение молодежной сборной Грузии.