Стали известны детали соглашения между руководством «Ахмата» и тренером Сергеем Ташуевым. По информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», наставник подпишет контракт с грозненским клубом до конца этого сезона с возможностью продления.

Сейчас Ташуев занят вопросами расторжения контракта с «Шахтёром» из Солигорска, но при этом тренер находится в Москве. Сам специалист в разговоре с «Евро-Футбол.Ру» сообщил, что пока не готов комментировать информацию о назначении в «Ахмат».

В пресс службе «Шахтёра» сообщили, что на данный момент Сергей Ташуев является главным тренером команды и никаких перемен в штабе нет.