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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Красивый гол Садулаева позволил «Ахмату» уверенно выиграть первый тайм у «Динамо»

02 Октября 2022 • 19:53 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

В Грозном проходит матч 11-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Динамо». Футболисты ушли на перерыв при счёте 2:0. В концовке первой половины противостояния хозяева забили ещё один мяч. Это Лечи Садулаев с линии штрафной запустил  круглого точно в левую девятку ворот Антона Шунина. Ранее он же ассистировал Антону Швецу, подав с левого фланга.

На этот момент «Ахмат» идет на шестом месте с 17 очками в активе, его соперник набрал на один пункт меньше. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат Лечи Садулаев
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