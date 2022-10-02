Красивый гол Садулаева позволил «Ахмату» уверенно выиграть первый тайм у «Динамо»

В Грозном проходит матч 11-го тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Динамо». Футболисты ушли на перерыв при счёте 2:0. В концовке первой половины противостояния хозяева забили ещё один мяч. Это Лечи Садулаев с линии штрафной запустил круглого точно в левую девятку ворот Антона Шунина. Ранее он же ассистировал Антону Швецу, подав с левого фланга.

На этот момент «Ахмат» идет на шестом месте с 17 очками в активе, его соперник набрал на один пункт меньше. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.