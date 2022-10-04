Маурисио назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший футболист «Терека» (ныне «Ахмата») и «Зенита» Маурисио рассказал о лучшем наставнике в своей карьере.

«На первом месте всегда будет Рахимов. Лучший тренер в моей карьере. Когда он пришел в «Терек», у нас было много проблем. Рахимов четко понимал футбол, и тренировки у него были супер», – вспомнил бразилец в интервью Sport24.

Хавбек отметил, что специалист был очень требователен, однако вера в Маурисио позволила игроку научиться многому именно у Рахимова.

Напомним, что полузащитник выступал за грозненский клуб с 2010 по 2015 год. После пяти лет в Греции Маурисио принял решение вернуться в Россию и с лета текущего года выступает за столичную «Родину» в Первой лиге.

