Колосков поддержал решение Сазонова выступать за сборную Грузии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за молодёжную сборную Грузии.

Колосков поддержал выбор 20-летнего специалиста, отметив, что выступления за грузинскую команду помогут ему вырасти.

«Молодёжная сборная Грузии участвует в больших международных соревнованиях. Это карьерный рост профессионального футболиста. Дай бог ему удачи. Чем больше и лучше он будет играть за молодёжную сборную Грузии, тем лучше он будет играть за «Динамо», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Сазонов отказался от вызова в молодёжную сборную России, отправившись в расположение грузинской команды.

Защитник является воспитанником «Зенита», а в системе «Динамо» он находится с лета прошлого года. В текущем сезоне Сазонов провёл в составе «бело-голубых» 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.