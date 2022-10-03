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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец рассказал, в чём заключаются проблемы «Динамо»

03 Октября 2022 • 16:21 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился мнением о нынешних проблемах «бело-голубых».

Напомним, вчера, 2 октября, динамовцы уступили «Ахмату» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ, продлив свою серию поражений до трёх игр.

По мнению специалиста, динамовцам вредит частая смена тренеров, а также мешают серьёзные потери в составе.

«Смена тренеров — возможная причина того, что сейчас происходит с «Динамо». Отсюда и проблемы — отсутствие диалога, новый чемпионат, новые игроки. Необходимо время, чтобы принять решение по тренеру.

То, что ключевые игроки команды в каждой линии покинули клуб, тоже сыграло свою роль. В первую очередь, я говорю про Ордеца», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Также Бышовец отметил спад в игре молодых футболистов «Динамо», которые, по мнению специалиста, сейчас находятся не в самом лучшем психологическом состоянии.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец
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