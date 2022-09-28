Тимофеев — о приговоре Ларину: «Он очень много сделал для российского футбола, а его сажают не пойми за что»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев прокомментировал обвинительный приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину по делу о мошенничестве.

Напомним, сегодня, 28 сентября, функционер был приговорён к трём годам колонии общего режима.

«Я вообще в шоке. Всегда поддерживал и буду поддерживать Юрича. Он очень много сделал для школы, да и в целом для российского футбола. Учитывая, сколько пацанов играют в РПЛ. А его сажают не пойми за что», — цитирует Тимофеева Sport24.

Напомним, что по версии следствия, Ларин намеренно завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Пост директора школы «Чертаново» он занимал в период с 2008 по 2021 год.