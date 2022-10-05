Орещук высказался о проблемах московского «Динамо»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук высказался о тяжелом периоде московского коллектива.

«Последние результаты «Динамо» вызывают легкое беспокойство. Такое ощущение, что футболисты не понимают, что от них хочет главный тренер. Неправильные перестроения, грубые ошибки, хаос при стандартных положениях», – заявил экс-функционер «Динамо» в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, нельзя забывать о летней ротации футболистов, поскольку московский клуб покинули очень качественные игроки. Также Орещук считает, что при отставке Славиши Йокановича необходимо убирать и спортивного директора Зелько Бувача, чьей кандидатурой нынешний коуч и являлся.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает лишь восьмую строчку с 16 баллами.

