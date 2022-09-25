​Появилась информация о сроках возвращения Захаряна на поле

В последнем матче «Динамо» против «Зенита» в чемпионате России полузащитник Арсен Захарян получил ушиб колена. Повреждение не позволило 19-летнему футболисту тренироваться и сыграть за сборную России – Захарян покинул расположение национальной команды уже в начале недели.

Согласно данным sport24, Захарян сможет сыграть против «Ахмата» в матче одиннадцатого тура Премьер-лиги 2 октября. Что касается ближайшего кубкового матча «Динамо» против «Оренбурга», который пройдёт уже 28 сентября, то шансы Захаряна выйти на поле оцениваются в 50%. Решение будет приниматься ближе к игре.