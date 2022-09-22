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Ташуев — о назначении в «Ахмат»: Самое главное — нужно много работать

 
22 Сентября 2022 • 18:20 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
02.10 19:00

Новый наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о назначении в грозненский клуб.

«Для меня вернуться домой — мечта и честь. У меня внутри драйв, жду чего-то хорошего. Хотелось бы сделать что-то большое и оставить след», — приводит слова Ташуева официальный телеграм-канал грозненской команды.

Специалист заявил, что главное для него — создание хорошего клуба, который добьется успеха, уже есть понимание состава и понимание по выстраиванию игры, но необходимо много работать.

Ташуев добавил, что в его тренерский штаб вошли Андрей Дмитриев, Вячеслав Молчанов и Аслан Гоплачев.

Напомним, 22 сентября «Ахмат» объявил о назначении 63-летнего специалиста на пост главного тренера клуба, трудовой договор между сторонами заключен до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Андрей Дмитриев Ахмат Вячеслав Молчанов Аслан Гоплачев
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