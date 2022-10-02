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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» удержал в меньшинстве победу в матче с «Динамо»

02 Октября 2022 • 21:03 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

Грозненский «Ахмат» сумел удержать победу в меньшинстве после удаления отдавшего голевую передачу и забившего гола Лечи Садулаева. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу принимающей стороны.

Протокол игры  
Ахмат2:1Динамо Москва
(1:0) Швец Антон22'  
(2:0) Садулаев Лечи43'  
  90'Гладышев Ярослав (2:1)
Шелия ГиоргиУциев РизванБыстров Марат  25' 74' (Трошечкин Александр ( 74') Швец АнтонБогосавац МирославКамилов Владислав  19'Тимофеев АртёмСадулаев Лечи  39'  62'Олейников Иван 64' (Харин Евгений ( 64') Бериша Бернард 74' (Семёнов Андрей ( 74') Конате Мохамед II 81' (Ильин Владимир ( 81')
Запасные: Кадыров АбубакарИналкаев АбубакарТашаев РизванФольмер КириллКарапузов ВладиславАгаларов ГамидИбишев Турпал-АлиОпарин Михаил
Шунин АнтонДаса ЭлазарСазонов Саба  52'Nicolas MarichalЛаксальт Диего  44' 73' (Скопинцев Дмитрий ( 73') Норманн Матиас  28' 46' (Тюкавин Константин ( 46') Фомин ДаниилГрулёв Вячеслав 72' (Гладышев Ярослав ( 72') Захарян АрсенНгамале Муми 80' (Лесовой Даниил ( 80') Смолов Фёдор
Запасные: Будачев ИванПаршивлюк СергейЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийКутицкий Александр
02 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Видео

Ахмат - Динамо. 1:0. Гол Антона Швеца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. 1:0. Гол Антона Швеца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. 2:0. Гол Лечи Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. 2:0. Гол Лечи Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Тюкавин попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Тюкавин попадает в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Богосавцу разбили нос (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Богосавцу разбили нос (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Опасно у ворот хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Опасно у ворот хозяев (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Удаление Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Удаление Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. 2:1. Гол Ярослава Гладышева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. 2:1. Гол Ярослава Гладышева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Ахмат - Динамо. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

«Ахмат» вряд ли ставит высокие задачи в этом сезоне перед собой. Несмотря на этот факт, команда, потерпев несколько поражений кряду, лишилась своего наставника. Вместо Андрея Талалаева пришел Сергей Ташуев, который в первой встрече с новым коллективом сумел одолеть «Ростов» (3:1) в рамках поединка группового этапа Фонбет Кубка России. В рамках чемпионата России «Ахмат» перед очередным туром располагался на восьмой строчке, имея шесть очков отрыва от зоны переходных матчей.

Футболисты «Динамо» начали сезон слабо по меркам РПЛ. Команда «бело-голубых» перед туром шла на седьмой строчке в чемпионате России, хотя фанаты ожидали увидеть клуб в тройке сильнейших. К слову, отставание от третьего ЦСКА составляет четыре очка, в то время, как питерский «Зенит» вырвался в лидеры и «убежал» от преследователя на 10 баллов. В последнем туре преимущество коллектива Семака выросло, но только в результате того, что «Динамо» уступило «Зениту» в очной встрече.

«Ахмат» начал встречу на своем поле весело и задорно. Команда из Грозного смогла провести несколько неплохих атак по флангам, показав свой истинный настрой на игру. Первая желтая карточка в руках арбитра появилась практически в середине первого тайма, когда Камилов откровенно срубил оппонента на газон, получив от рефери «горчичник». А всего через пару минут «Ахмат» вышел вперед. С левого края последовала передача на голову Швецу, который головой красиво пробил в правый от себя угол, и мяч юркнул четко под штангу – 1:0.

После забитого хозяевами гола на поле соперники снова начали играть опасно, идя в откровенные стыки. Так, на 26-й минуте игры за фол в центре поля был наказан «горчичником» Марат Быстров, а спустя пару мгновений получил карточку желтого цвета от Безбородова и Норманн, срубивший оппонента в борьбе за мяч. Под занавес игрового отрезка получил свой «горчичник» и Садулаев, который снес Лаксальта на газон. Казалось, что первый тайм завершится минимальной победой «Ахмата», но у команды хозяев на этот счет был свои планы. Они провели очередную атаку по флангу. На линии штрафной Садулаев получил мяч, после чего пробил в левую «девятку», сумев поразить цель – 2:0. С таким счетом соперники ушли на перерыв.

После 15-минутной паузы в составе «Динамо» на поле появился Тюкавин, подменившего попавшего на карточку желтого цвета Норманна. Буквально сразу же «бело-голубые» могли забить один мяч в ворота соперника. После фланговой подачи с линии вратарской пробивал по воротам грозненцев Тюкавин, который выстреливал под перекладину, но смог спасти свой коллектив Шелия, среагировавший на очень опасный выстрел с пары метров.

На 62-й минуте поединка вторую карточку желтого цвета получил Садулаев, который снес на газон Лаксальта, придержав за плечо и футболку Лаксальта. Время шло, и на замену у команд вышли Харин, Гладышев, Скопинцев, Семёнов, Лесовой и Ильин, однако этим игрокам, несмотря на возложенные на них надежды, никак не удавалось отличиться в игре. Однако своего «Динамо» все таки добилось. Уже в добавленное ко второму тайму время Гладышев получил сферу в штрафной «Ахмата», после чего аккуратно «щечкой» направил мяч в сторону рамки противника, установив итоговый счет на табло 2:1 в пользу «Ахмата».

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окончен Зенит 3:1 Ростов 1.75 2.70 9.50
окончен Ахмат 2:1 Динамо Москва
окончен Пари НН 1:2 Спартак Москва
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
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