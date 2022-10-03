Терёхин: «Совсем плохо у «Динамо»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело гостевое поражение от грозненского «Ахмата», и оно стало для подопечных Славиши Йокановича уже третьим кряду.

Ранее бело-голубые уступили «Сочи» и «Зениту», при том, что в первых восьми турах у «Динамо» вообще не было поражений. Ситуацию прокомментировал бывший нападающий московского клуба - Олег Терехин. Он расстроен происходящим.

- Расстроен ли я? Не то чтобы, но просто что-то происходит, просто совсем плохо у «Динамо». Не знаю, почему все так. Может быть, с главным тренером связано? Сложно сказать, - цитирует Терехина Rusfootball.info.