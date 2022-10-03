Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Совсем плохо у «Динамо»

03 Октября 2022 • 02:16 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» потерпело гостевое поражение от грозненского «Ахмата», и оно стало для подопечных Славиши Йокановича уже третьим кряду.

Ранее бело-голубые уступили «Сочи» и «Зениту», при том, что в первых восьми турах у «Динамо» вообще не было поражений.  Ситуацию прокомментировал бывший нападающий московского клуба - Олег Терехин. Он расстроен происходящим.

- Расстроен ли я? Не то чтобы, но просто что-то происходит, просто совсем плохо у «Динамо». Не знаю, почему все так. Может быть, с главным тренером связано? Сложно сказать, - цитирует Терехина Rusfootball.info.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ахмат 2:1 Динамо Москва
окончен Пари НН 1:2 Спартак Москва
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.20 3.70 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
02:27 · Россия. Премьер-лига
Никифоров не считает, что у «Динамо» кризис
02:16 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Совсем плохо у «Динамо»
02 Октября
23:56 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «У «Зенита» самый сильный состав»
23:46 · Россия. Премьер-лига
В Медиалиге игрок МФК «Рубина» забил пенальти, исполнив сальто перед ударом
23:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» во всём сильнее остальных»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Во втором тайме не повезло»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Александр Хаджи: «Жаль, что пропустили»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов: «Могли и победить»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Во втором тайме стали играть хорошо»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Не уверен, что провёл хороший матч»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» нанёс поражение «Динамо» - видео видео
22:35 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Собрались и выиграли»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Рыбчинский: «Проблемы с реализацией»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Кротов: «После перерыва подсели»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Не очень доволен своей игрой»
Все новости
Рекомендуем