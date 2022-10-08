Пономарёв: «ЦСКА был ближе к победе, я расстроен»

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Владимир Пономарев - бывший футболист ЦСКА. Он недоволен итогами игры, считая, что армейцы должны были победить.

- Конечно же, немного расстроен ничейным результатом. Я считаю, что в этом матче должен был выигрывать ЦСКА. Армейцы были ближе к победе: очень много моментов создали, но не забили. Правда, могли и проиграть случайно. Там ведь в штангу динамовцы попали, - заявил Пономарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА сразится не с кем-нибудь, а с московским «Спартаком».