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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «ЦСКА был ближе к победе, я расстроен»

08 Октября 2022 • 21:08 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Владимир Пономарев - бывший футболист ЦСКА. Он недоволен итогами игры, считая, что армейцы должны были победить.

- Конечно же, немного расстроен ничейным результатом. Я считаю, что в этом матче должен был выигрывать ЦСКА. Армейцы были ближе к победе: очень много моментов создали, но не забили. Правда, могли и проиграть случайно. Там ведь в штангу динамовцы попали, - заявил Пономарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА сразится не с кем-нибудь, а с московским «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Владимир Пономарёв
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