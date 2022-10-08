В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Таким образом, московское «Динамо» не может выиграть уже в четырех матчах кряду, и это провоцирует руководство клуба на поиски ответственных.

Одним из них может оказаться 26-летний норвежец Матиас Норманн, взятый в аренду у «Ростова». Как сообщают источники «Евро-Футбол.ру», в «Динамо» уже рассматривают вариант с расторжением арендного договора уже зимой. В этом случае норвежец вернется в «Ростов», с которым у него контракт до 2024 года.