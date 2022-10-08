Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от дерби с ЦСКА.

- Оправдало ожидание дерби?

-Да, игра смотрелась на одном дыхании. Команды показали хороший футбол. Давно такого футбола не видел. Очки очень нужны командам, и они бились. Думаю, что болельщики тоже в восторге от игры, которая всех держала в напряжении до последней минуты.

- Как думаете, «Динамо» разочаровано ничьей, учитывая два убойных момента во втором тайме?

- Можно и так сказать. А можно и по-другому. Ведь еще раньше ЦСКА имел три стопроцентных момента. Если бы реализовал хотя бы один из них, никто не знает, как пошла бы игра дальше. Обе стороны могут сетовать на невезение. Грулёв попал в перекладину – он хорошо пробил, но я не могу сказать, что это стопроцентный момент. Тюкавин создал действительно убойный момент, и ему надо было сделать более мягкую подсечку, чтобы перебросить Акинфеева. У него не получилось. Но если быть объективными, то «армейцы» были гораздо ближе ко второму голу, чем «Динамо».

- С чем связана плохая реализация моментов в дерби?

- Пеле тоже не все свои моменты реализовывал. Только сами игроки могут ответить на вопрос о том, почему не забили. Как не забил Гайич, когда оказался перед пустыми воротами? Он умудрился пробить выше ворот и, наверняка, сам не знает, как это получилось. Весь угол был его, пустой, только замкни передачу.

- Эксперты признали лучшим игроком матча Шунина. Согласны с этим?

- Конечно. Он сыграл здорово. В обороне «Динамо» плохо играет, неудачно. Это касается не только защитников. «Армейцы» смотрелись более целостной командой.

- Шунин после матча сказал, что «Динамо» играет неудачно, потому что команда не выполняет установки тренера. В чем не выполняет, как вам кажется?

- Сложно сказать, что раз Антон так говорит, значит, так оно и есть. Понятно, что Йоканович видит футбол по-другому. Не так, как Шварц. Может до некоторых игроков что-то не доходит.

- Есть за что похвалить «Динамо» по этой игре, ведь концовку команда провела ударно?

- «Динамо» в первом тайме минут на десять выдало всплеск. Перехватило инициативу, был момент у Смолова. Наверное, ЦСКА немного сдулся в тот игровой отрезок. И во втором тайме с выходом Грулёва и Тюкавина тоже был хороший отрезок.

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- Тренер угадал с заменами?

- Именно эти футболисты создавали моменты и активничали. Но все-таки большую часть матча полностью доминировали «армейцы». Мне очень не понравилась игра Дасы. У него было много ошибок и непонятных решений. Особенно во втором тайме. Я удивлялся, почему Йоканович его держит. Тут явно нужна была замена. Карраскаль там играл здорово. Еще повезло, что Карраскаль после отлучки в сборную выглядел не так, как до этого. Он запорол пару убойных моментов, а если бы был в оптимальной форме, точно реализовал бы их. Он имел полное преимущество на этом фланге.

- В одном из эпизодов Чалов упал в штрафной, но получил желтую карточку за симуляцию.После матча Федотов сказал, что это пенальти. А вам как показалось?

- Не было там пенальти. Симуляции там тоже не было. То есть, ни карточки, не одиннадцатиметрового не было. Был небольшой контакт с Сазоновым, но он не тянул на пенальти.

Елена Григорьевская