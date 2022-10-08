Хомуха считает, что Йоканович несёт ответственность за результаты «Динамо»

Известный российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о работе наставника «Динамо» Славиши Йокановича.

Напомним, сербский специалист возглавил «бело-голубых» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Под руководством Йокановича динамовцы набрали 16 очков в 11 матчах текущего розыгрыша чемпионата России, потерпев три поражения в последних трёх турах РПЛ.

По мнению российского тренера, нынешний состав «Динамо» позволяет Йокановичу решать серьёзные задачи.

«Уход ряда ведущих легионеров, безусловно, существенно снизил потенциал коллектива, но всё-таки имеющихся в распоряжении серба исполнителей достаточно для того, чтобы не занимать восьмое место в национальном первенстве. Поэтому спрос должен быть и с тренера», — приводит слова специалиста RT.

Свой следующий матч подопечные Йокановича проведут сегодня, 8 октября, против ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.