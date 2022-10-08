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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пивоваров заявил, что в «Динамо» поддерживают Йокановича

08 Октября 2022 • 18:55 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Славишы Йокановича.

«Мы поддерживаем Йокановича, у нас команда строится. Ему точно надо дать время, чтобы осуществить свои задумки. Доверие, конечно, есть», — передает слова Пивоварова Sport 24.

Функционер считает, что результат матча с ЦСКА является закономерным, потому что обе команды имели шансы забить во втором тайме.

Столичное дерби в рамках игры 12-го тура Российской премьер-лиги завершилось со счетом 1:1. Стоит отметить, что «Динамо» удалось прервать серию из трех поражений подряд в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Славиша Йоканович Павел Пивоваров
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